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Трамп подал в суд из-за Эпштейна: в деле замешан подарок

Трамп подал в суд на WSJ и Мердока из-за статьи о подарке для Эпштейна.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп официально подал судебный иск против медиамагната Руперта Мердока и издания The Wall Street Journal. Об этом он сообщил на своей платформе Truth Social, назвав предстоящее разбирательство «историческим».

Поводом для иска стала публикация WSJ, в которой обсуждались связи Трампа с финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за эксплуатацию несовершеннолетних. В частности, статья содержала информацию о поздравительной открытке, отправленной Трампом Эпштейну.

В числе ответчиков значатся авторы материала, само издание, а также медиамагнат Мердок и главный редактор WSJ Роберт Томпсон. Президент подчеркивает, что иск направлен на защиту не только его интересов, но и прав всех американцев, которые, по его словам, «больше не будут терпеть оскорбительные правонарушения фальшивых средств массовой информации».

Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на документы сообщило, что Трамп в период до своего президентства отправил письмо с рисунком женщины финансисту Эпштейну в качестве подарка на 50-летие. В ответ на запрос издания действующий президент США назвал информацию фейком, заявив, что не является автором изображения, и пригрозил судебным иском.

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