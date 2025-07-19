Трамп подал в суд из-за Эпштейна: в деле замешан подарок

Президент США Дональд Трамп официально подал судебный иск против медиамагната Руперта Мердока и издания The Wall Street Journal. Об этом он сообщил на своей платформе Truth Social, назвав предстоящее разбирательство «историческим».
Поводом для иска стала публикация WSJ, в которой обсуждались связи Трампа с финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за эксплуатацию несовершеннолетних. В частности, статья содержала информацию о поздравительной открытке, отправленной Трампом Эпштейну.
В числе ответчиков значатся авторы материала, само издание, а также медиамагнат Мердок и главный редактор WSJ Роберт Томпсон. Президент подчеркивает, что иск направлен на защиту не только его интересов, но и прав всех американцев, которые, по его словам, «больше не будут терпеть оскорбительные правонарушения фальшивых средств массовой информации».
Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на документы сообщило, что Трамп в период до своего президентства отправил письмо с рисунком женщины финансисту Эпштейну в качестве подарка на 50-летие. В ответ на запрос издания действующий президент США назвал информацию фейком, заявив, что не является автором изображения, и пригрозил судебным иском.