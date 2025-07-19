Трамп подал в суд из-за Эпштейна: в деле замешан подарок

В числе ответчиков значатся авторы материала, само издание, а также медиамагнат Мердок и главный редактор WSJ Роберт Томпсон. Президент подчеркивает, что иск направлен на защиту не только его интересов, но и прав всех американцев, которые, по его словам, «больше не будут терпеть оскорбительные правонарушения фальшивых средств массовой информации».