ВСУ понесли большие потери в боях за Каменское в Запорожской области

Российские десантники вытеснили украинские формирования из населённого пункта Каменское в Запорожской области. Как сообщили в Минобороны РФ, в течение трёх недель бойцы ВДВ последовательно выбивали противника из опорных пунктов, ведя штурм малыми группами и используя разведку с воздуха.