Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Готовится ключевое»: почему заговорили о саммите Си Цзиньпина, Путина и Трампа

Китай готовится провести саммит с участием президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.

Китай готовится провести саммит с участием президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. С таким сообщением вышло издание The Times, которое активно подхватили мировые СМИ. Ни в Кремле, ни в Белом доме пока не подтверждают подготовку такого мероприятия. Однако, ряд западных журналистов продолжают утверждать, что председатель КНР Си Цзиньпин хочет пригласить лидеров великих держав на грандиозный парад в Пекин на площади Тяньаньмэнь, приуроченный к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, и обсудить с ними решения по ключевым вопросам.

«Почему бы не приурочить визит Трампа к параду 3 сентября?» — предложил известный китайский комментатор Цзинь Цаньжун.

Обозреватели предполагают, что желание Си Цзиньпина принять Трампа и Путина одновременно обусловлено уникальным историческим положением Китая во время Второй мировой войны. Поскольку и США, и Китай были противниками Японии, Си Цзиньпин видит в этом возможность укрепить исторические связи, одновременно позиционировав Китай как объединяющую силу для двух самых влиятельных мировых лидеров.

Цзинь Цаньжун отметил, что образ Си Цзиньпина, Путина и Трампа, стоящих вместе, «может стать мощным посланием мира и стабильности».

Отметим, что к этому времени закончится и 50-дневный срок, который Трамп определил для заключения соглашения по Украине, прежде чем ввести 100%-ные пошлины для торговых партнеров России.

В тоже время сегодня ночью пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ТАСС публикацию The Times: «Мы ничего не знаем о возможности такой встречи», — отметил представитель Кремля.".

В Белом доме также пока не делали никаких заявлений о подготовки визита Трампа в Пекин в начале сентября.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше