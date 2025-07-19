«Готовится ключевое»: почему заговорили о саммите Си Цзиньпина, Путина и Трампа

Китай готовится провести саммит с участием президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. С таким сообщением вышло издание The Times, которое активно подхватили мировые СМИ. Ни в Кремле, ни в Белом доме пока не подтверждают подготовку такого мероприятия. Однако, ряд западных журналистов продолжают утверждать, что председатель КНР Си Цзиньпин хочет пригласить лидеров великих держав на грандиозный парад в Пекин на площади Тяньаньмэнь, приуроченный к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, и обсудить с ними решения по ключевым вопросам.