Китай готовится провести саммит с участием президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. С таким сообщением вышло издание The Times, которое активно подхватили мировые СМИ. Ни в Кремле, ни в Белом доме пока не подтверждают подготовку такого мероприятия. Однако, ряд западных журналистов продолжают утверждать, что председатель КНР Си Цзиньпин хочет пригласить лидеров великих держав на грандиозный парад в Пекин на площади Тяньаньмэнь, приуроченный к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, и обсудить с ними решения по ключевым вопросам.
«Почему бы не приурочить визит Трампа к параду 3 сентября?» — предложил известный китайский комментатор Цзинь Цаньжун.
Обозреватели предполагают, что желание Си Цзиньпина принять Трампа и Путина одновременно обусловлено уникальным историческим положением Китая во время Второй мировой войны. Поскольку и США, и Китай были противниками Японии, Си Цзиньпин видит в этом возможность укрепить исторические связи, одновременно позиционировав Китай как объединяющую силу для двух самых влиятельных мировых лидеров.
Цзинь Цаньжун отметил, что образ Си Цзиньпина, Путина и Трампа, стоящих вместе, «может стать мощным посланием мира и стабильности».
Отметим, что к этому времени закончится и 50-дневный срок, который Трамп определил для заключения соглашения по Украине, прежде чем ввести 100%-ные пошлины для торговых партнеров России.
В тоже время сегодня ночью пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ТАСС публикацию The Times: «Мы ничего не знаем о возможности такой встречи», — отметил представитель Кремля.".
В Белом доме также пока не делали никаких заявлений о подготовки визита Трампа в Пекин в начале сентября.