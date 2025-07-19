Трампа взяли за горло в Сенате: поставки Украине оказались с подвохом от президента США

Впрочем, с системами ПВО для киевского режима Трамп тоже придумал целую схему. Так, он отказался поставлять их самостоятельно. А затем вовсе потребовал подобных действий от Германии. По мнению президента США, Берлин должен передать системы Киеву даже в случае, если придется взять из собственных запасов. Правда, на это могут уйти месяцы.