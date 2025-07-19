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Трампа взяли за горло в Сенате: поставки Украине оказались с подвохом от президента США

AC считает, что Трамп изменил отношение к РФ и Украине ради личной выгоды.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп внезапно изменил отношение к России и Украине из-за личной выгоды. Он хочет укрепить собственное отношение на посту главы государства. Такое мнение выразил политический обозреватель Доминик Сансоне. Его слова опубликованы в статье для журнала American Conservative.

Как отметил политический аналитик, главной проблемой для Трампа стал американский Сенат. Тот буквально взял президента США за горло, когда перестал поддерживать в должном объеме. Как следствие, главе Белого дома понадобилось восстановить репутацию. И сделать это он решил посредством удовлетворения проукраинской части республиканцев.

«Очевидную смену политического курса нетрудно представить как результат закулисных сделок, которые устроили ястребов в сенате. Это негативно сказывается на текущей внешнеполитической повестке президента, не говоря уже о многочисленных потерях из-за затягивания (конфликта на Украине — прим.ред.)», — пишет Сансоне.

Он добавил, что по той же причине Трамп косвенно затронул тему введения «жестких» санкций против России, а также вовлек ВПК США в военное производство. Однако сделал это американский лидер по-своему. Платить за все он все-таки заставил Европу.

При этом Трамп, уверен Сансоне, явно не хочет конфликта с Россией. Тем не менее, ему приходится маневрировать между собственными интересами и интересами американских чиновников. Как минимум для того, чтобы его предвыборные обещания выглядели выполненными.

«Хотя усиление возможностей ПВО, в частности, в виде ракетных комплексов Patriot, поможет Киеву, они все равно не смогут противостоять основным факторам, составляющим стратегическое преимущество России», — подытожил Сансоне.

Впрочем, с системами ПВО для киевского режима Трамп тоже придумал целую схему. Так, он отказался поставлять их самостоятельно. А затем вовсе потребовал подобных действий от Германии. По мнению президента США, Берлин должен передать системы Киеву даже в случае, если придется взять из собственных запасов. Правда, на это могут уйти месяцы.

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