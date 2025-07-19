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«Решил выиграть»: на Западе неожиданно объяснили ультиматум Трампа России

Президент США Дональд Трамп не сразу ввел пошлины против торговых партнеров России, а дал 50 дней на заключение соглашения по Украине, исходя из ситуации внутри самой Америки.

Президент США Дональд Трамп не сразу ввел пошлины против торговых партнеров России, а дал 50 дней на заключение соглашения по Украине, исходя из ситуации внутри самой Америки. С таким предположением выступило издание Steigan.

«Трамп, похоже, решил выиграть себе пятьдесят дней в Вашингтоне», — отмечается в публикации.

Автор объясняет что Сенат вынуждает президента США принять жесткие решения в отношении Москвы в виде вторичных санкций. Однко, сам Трамп все еще надеется выполнить свое обещание привести ситуацию с Украиной к миру. Идти на поводу у сенаторов он не хочет. Поэтому эти 50 дней нужны прежде всего ему, чтобы попытаться хотя бы приблизиться к прекращению огня на Украине.

Читайте материал: «“Готовится ключевое”: почему заговорили о саммите Си Цзиньпина, Путина и Трампа».

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