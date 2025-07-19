«Решил выиграть»: на Западе неожиданно объяснили ультиматум Трампа России

Автор объясняет что Сенат вынуждает президента США принять жесткие решения в отношении Москвы в виде вторичных санкций. Однко, сам Трамп все еще надеется выполнить свое обещание привести ситуацию с Украиной к миру. Идти на поводу у сенаторов он не хочет. Поэтому эти 50 дней нужны прежде всего ему, чтобы попытаться хотя бы приблизиться к прекращению огня на Украине.