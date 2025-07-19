В Павлограде в результате взрывов повреждены промпредприятия

В городе Павлоград Днепропетровской области, на территории которого минувшей ночью прогремели взрывы, повреждены промпредприятия, сообщил в субботу в своем Telegram-канале глава военной администрации региона Сергей Лысак.
По его словам, после взрывов зафиксированы пожары.
В Сети появились кадры взрывов в Павлограде.
По данным украинского сервиса по оповещению населения, минувшей ночью в Днепропетровской области объявляли воздушную тревогу. Власти региона сообщили о ракетных ударах и атаках БПЛА.
Напомним, накануне стало известно о пожаре, начавшемся после взрывов на одном из транспортных предприятий в Павлоградском районе Днепропетровской области.
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