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В Павлограде в результате взрывов повреждены промпредприятия

По информации местных властей, после взрывов зафиксированы возгорания.

Источник: Аргументы и факты

В городе Павлоград Днепропетровской области, на территории которого минувшей ночью прогремели взрывы, повреждены промпредприятия, сообщил в субботу в своем Telegram-канале глава военной администрации региона Сергей Лысак.

По его словам, после взрывов зафиксированы пожары.

В Сети появились кадры взрывов в Павлограде.

По данным украинского сервиса по оповещению населения, минувшей ночью в Днепропетровской области объявляли воздушную тревогу. Власти региона сообщили о ракетных ударах и атаках БПЛА.

Напомним, накануне стало известно о пожаре, начавшемся после взрывов на одном из транспортных предприятий в Павлоградском районе Днепропетровской области.

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