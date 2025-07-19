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Кремль прокомментировал сообщения о возможной встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает данными о возможной встрече лидеров России, США и Китая во время мероприятий, посвящённых 80-летию победы над Японией. Об этом официальный представитель Кремля заявил в беседе с ТАСС.

Источник: Life.ru

«Мы ничего не знаем о возможности такой встречи», — подчеркнул Песков, отвечая на публикацию британского издания The Times.

Британская газета сообщила о возможной встречи президента РФ Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в сентябре на мероприятиях по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией.

Известно, что Путин уже получил приглашение посетить КНР в дни празднования. В то же время The Times считает маловероятным участие Трампа в этих мероприятиях.

Ранее сообщалось о предстоящем визите Путина в Китайскую Народную Республику для участия в работе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Напомним, что его предыдущий визит в Китай состоялся сравнительно недавно — 16−17 мая 2024 года. Примечательно, что эта поездка за рубеж стала первой для Путина после его переизбрания на пост президента Российской Федерации на пятый срок.

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