Кремль прокомментировал сообщения о возможной встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина

Ранее сообщалось о предстоящем визите Путина в Китайскую Народную Республику для участия в работе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Напомним, что его предыдущий визит в Китай состоялся сравнительно недавно — 16−17 мая 2024 года. Примечательно, что эта поездка за рубеж стала первой для Путина после его переизбрания на пост президента Российской Федерации на пятый срок.