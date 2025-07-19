Кремль прокомментировал сообщения о возможной встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина

«Мы ничего не знаем о возможности такой встречи», — подчеркнул Песков, отвечая на публикацию британского издания The Times.
Британская газета сообщила о возможной встречи президента РФ Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в сентябре на мероприятиях по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией.
Известно, что Путин уже получил приглашение посетить КНР в дни празднования. В то же время The Times считает маловероятным участие Трампа в этих мероприятиях.
Ранее сообщалось о предстоящем визите Путина в Китайскую Народную Республику для участия в работе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Напомним, что его предыдущий визит в Китай состоялся сравнительно недавно — 16−17 мая 2024 года. Примечательно, что эта поездка за рубеж стала первой для Путина после его переизбрания на пост президента Российской Федерации на пятый срок.