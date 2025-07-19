«10 тысяч солдат в Приднестровье»: посол ответил премьеру Молдавии

Посол РФ в Кишиневе Олег Озеров прокомментировал заявление премьер-министра Молдавии Дорина Речана якобы о планах Москвы направить в Приднестровье 10 тыс. солдат.
«Это, конечно, иначе как анекдот рассматривать нельзя», — сказал дипломавт в интервью агентству ТАСС.
Он отметил, что все эти годы Россия наоборот вела линию на уменьшение своего военного присутствия на левом берегу Днестра. По его словам, сейчас это присутствие сведено к минимуму, а все тяжелые вооружения вывезены.
Читайте материал: «“Готовится ключевое”: почему заговорили о саммите Си Цзиньпина, Путина и Трампа».