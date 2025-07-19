Посол России ответил молдавским властям на слова о «планах» Москвы направить 10 тысяч солдат в Приднестровье

«Все эти годы Российская Федерация в соответствии с принятыми решениями вела линию на уменьшение своего военного присутствия на левом берегу Днестра. Оно постоянно сокращалось и сейчас сведено к минимуму», — заявил Озеров в интервью ТАСС. Он назвал обвинения Речана, связывающего возможную отправку войск с проигрышем Партии действия и солидарности на выборах 28 сентября, несерьезными, сравнив их с фантазиями гоголевского Хлестакова. «Это, конечно, иначе как анекдот рассматривать нельзя», — считает посол.