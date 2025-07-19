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Посол России ответил молдавским властям на слова о «планах» Москвы направить 10 тысяч солдат в Приднестровье

Россия свела военное присутствие в Приднестровье к минимуму, выполняя миротворческую миссию и охраняя склады с боеприпасами, а заявления о планах направить туда 10 тысяч солдат — «анекдот», заявил посол РФ в Кишиневе Олег Озеров. Так он прокомментировал слова премьера Молдавии Дорина Речана.

В Приднестровье ВС РФ свели к минимуму свое присутствие.

Россия свела военное присутствие в Приднестровье к минимуму, выполняя миротворческую миссию и охраняя склады с боеприпасами, а заявления о планах направить туда 10 тысяч солдат — «анекдот», заявил посол РФ в Кишиневе Олег Озеров. Так он прокомментировал слова премьера Молдавии Дорина Речана.

«Все эти годы Российская Федерация в соответствии с принятыми решениями вела линию на уменьшение своего военного присутствия на левом берегу Днестра. Оно постоянно сокращалось и сейчас сведено к минимуму», — заявил Озеров в интервью ТАСС. Он назвал обвинения Речана, связывающего возможную отправку войск с проигрышем Партии действия и солидарности на выборах 28 сентября, несерьезными, сравнив их с фантазиями гоголевского Хлестакова. «Это, конечно, иначе как анекдот рассматривать нельзя», — считает посол.

Озеров подчеркнул, что Оперативная группа российских войск (около 1000 человек) занимается миротворчеством и охраной складов в Колбасне, где хранится 20 тысяч тонн боеприпасов. Кишинев требует вывода войск и замены миротворцев гражданской миссией, но Тирасполь выступает против, ссылаясь на опыт конфликта 1992 года.

Отношения между Россией и Молдавией ухудшились после прихода к власти президента Майи Санду в конце 2020 года, которая проводит проевропейскую политику. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Молдавия под текущими властями стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев учитывать интересы своих граждан и содействовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.

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