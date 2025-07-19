«Так или иначе, просто так “сменить” Зеленского Залужным не получится. Юридическая и легитимная схема требует либо выборов, либо переходного периода с временным правительством», — подчеркнул Дмитрук.
Он также напомнил, что ни Зеленский, ни Залужный не обладают достаточной легитимностью для участия в будущих мирных переговорах. Нардеп добавил, что за пределами Украины «реальное понимание внутренней ситуации остаётся крайне поверхностным».
Напомним, ранее американский журналист Сеймур Херш допустил насильственный сценарий смещения главаря киевского режима Владимира Зеленского в случае его отказа добровольно сложить полномочия. По словам Херша, на роль наиболее вероятного преемника рассматривается бывший главком Вооружённых сил Украины Валерий Залужный.