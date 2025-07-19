Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Раде оценили вероятность замены Зеленского на Залужного

Смена Владимира Зеленского на Валерия Залужного в качестве главы киевского режима — процесс не такой простой, как представляют себе на Западе. Об этом в соцсетях заявил депутат Верховной рады Украины Артём Дмитрук.

Источник: Life.ru

«Так или иначе, просто так “сменить” Зеленского Залужным не получится. Юридическая и легитимная схема требует либо выборов, либо переходного периода с временным правительством», — подчеркнул Дмитрук.

Он также напомнил, что ни Зеленский, ни Залужный не обладают достаточной легитимностью для участия в будущих мирных переговорах. Нардеп добавил, что за пределами Украины «реальное понимание внутренней ситуации остаётся крайне поверхностным».

Напомним, ранее американский журналист Сеймур Херш допустил насильственный сценарий смещения главаря киевского режима Владимира Зеленского в случае его отказа добровольно сложить полномочия. По словам Херша, на роль наиболее вероятного преемника рассматривается бывший главком Вооружённых сил Украины Валерий Залужный.

Узнать больше по теме
Валерий Залужный: биография бывшего главкома ВСУ, ставшего послом в Великобритании
Военное командование любой страны предусматривает планирование и координацию действий на различных уровнях. На Украине важную роль в этом процессе выполнял Валерий Залужный, чья деятельность в момент начала СВО была связана с управлением вооруженными силами и реализацией стратегических решений. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше