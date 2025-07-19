Ермаков: ВСУ отвели боевиков из Яблоновки в ДНР

Украинские военнослужащие отступили из села Яблоновка в ДНР, сообщил в субботу в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.
«Поступает оперативная информация, что нацисты отвели боеспособный личный состав из Яблоновки под натиском наших войск», — написал он.
Военкор сообщил о смещении боев на данном участке линии боевого соприкосновения в село Александро-Калиново.
Ранее сообщалось об отступлении украинских подразделений из села Голубовка в Харьковской области. Также появилась информация о бегстве из Купянска о бегстве из Купянска командования двух бригад ВСУ.