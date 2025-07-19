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В ООН поддержали российскую инициативу по реформированию организации

Генеральная Ассамблея ООН без голосования приняла резолюцию, предложенную Россией в рамках инициативы «ООН-80», направленной на реформирование организации. Об этом сообщили в пресс-службе ООН.

Генассамблея ООН с оговорками приняла резолюцию России по реформе организации.

Генеральная Ассамблея ООН без голосования приняла резолюцию, предложенную Россией в рамках инициативы «ООН-80», направленной на реформирование организации. Об этом сообщили в пресс-службе ООН.

«Генеральная Ассамблея ООН в пятницу консенсусом приняла резолюцию по инициативе Генерального секретаря “ООН-80” (UN80), направленную на укрепление и оптимизацию системы Организации Объединенных Наций», — говорится на сайте организации. Несмотря на оговорки ряда стран, включая Данию и Австралию, документ одобрен.

Российский делегат в ООН заявил, что Москва провела консультации, учла «красные линии» других стран и отвергла претензии о поспешности подготовки резолюции. Он подчеркнул, что документ ставит государства-члены «у руля» реформ, сохраняя роль Генсека в рамках Устава ООН.

Инициатива «ООН-80», запущенная Генсеком в марте, включает повышение эффективности организации, оценку выполнения задач и изучение структурных реформ. Дания, от имени ЕС, и Австралия, от группы CANZ (Канада, Австралия, Новая Зеландия), поддержали цели, но назвали процесс «преждевременным» и «поспешным».

Осенью 2024 года президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на пленарном заседании в расширенном формате «БРИКС плюс/аутрич» в Казани и в присутствии генерального секретаря ООН, подчеркнул необходимость реформирования ООН. Глава государства отметил, что организация должна по-прежнему занимать ключевое место в обеспечении международного мира и безопасности, однако для повышения эффективности работы организация нуждается в преобразованиях, соответствующих вызовам и условиям XXI века.

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