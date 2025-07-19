В ООН поддержали российскую инициативу по реформированию организации

Осенью 2024 года президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на пленарном заседании в расширенном формате «БРИКС плюс/аутрич» в Казани и в присутствии генерального секретаря ООН, подчеркнул необходимость реформирования ООН. Глава государства отметил, что организация должна по-прежнему занимать ключевое место в обеспечении международного мира и безопасности, однако для повышения эффективности работы организация нуждается в преобразованиях, соответствующих вызовам и условиям XXI века.