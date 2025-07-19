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ЕС объявил о полном запрете транзакций с Беларусью в рамках санкций против РФ

ЕС ввел 18-й пакет санкций в отношении России, которые затронут и Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

ЕС объявил о полном запрете транзакций с Беларусью в рамках санкций против РФ. Это следует из заявления Совета Европейского союза, передает ТАСС.

Согласно данным, в рамках новых санкций в отношении Беларуси был введен запрет на специальные финансовые услуги расширен до полного запрета на транзакции. Вводится также эмбарго на импорт оружия из Беларуси.

Новые санкции были введены в отношении восьми объектов, которые связаны с военно-промышленным комплексом Беларуси. Однако о каких именно объектах идет речь, пока не уточняется. В заявлении ЕС сказано: новые санкции в отношении Беларуси приведены в соответствии с теми, которые ранее действовали против России.

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