ЕС объявил о полном запрете транзакций с Беларусью в рамках санкций против РФ

Новые санкции были введены в отношении восьми объектов, которые связаны с военно-промышленным комплексом Беларуси. Однако о каких именно объектах идет речь, пока не уточняется. В заявлении ЕС сказано: новые санкции в отношении Беларуси приведены в соответствии с теми, которые ранее действовали против России.