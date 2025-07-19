ЕС объявил о полном запрете транзакций с Беларусью в рамках санкций против РФ. Это следует из заявления Совета Европейского союза, передает ТАСС.
Согласно данным, в рамках новых санкций в отношении Беларуси был введен запрет на специальные финансовые услуги расширен до полного запрета на транзакции. Вводится также эмбарго на импорт оружия из Беларуси.
Новые санкции были введены в отношении восьми объектов, которые связаны с военно-промышленным комплексом Беларуси. Однако о каких именно объектах идет речь, пока не уточняется. В заявлении ЕС сказано: новые санкции в отношении Беларуси приведены в соответствии с теми, которые ранее действовали против России.
Ранее МИД Беларуси ответил на обвинения Польши.
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