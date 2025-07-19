В Генассамблее ООН утвердили резолюцию России о реформах организации

Об этом пишет ТАСС.
Как указывает агентство, в основу резолюции заложена необходимость сохранения сбалансированного характера деятельности организации на основе её устава.
В документе говорится, что реформы ООН должны обсуждаться в рамках межправительственных органов, а не в кулуарном формате.
Перед голосованием российская сторона организовала открытые переговоры, чтобы учесть предложения всех стран без ущерба для главных целей инициативы.
Ранее помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев допустил реформу ООН, в том числе входящего в неё Совета Безопасности.
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