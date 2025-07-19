Алексей Текслер поздравил магнитогорцев с Днем металлурга

Губернатор Алексей Текслер поучаствовал в праздновании Дня города и Дня металлурга в Магнитогорске. Глава региона открыл торжество на арене «Металлург», поздравив горожан и поблагодарил работников ММК за труд.
— Новые производства будут помогать не только комбинату, но и всей нашей стране развиваться, — отметил Алексей Текслер.
Губернатор также вручил государственные и региональные награды сотрудникам Магнитогорского металлургического комбината. Среди наград — медали «Трудовая доблесть Южного Урала» и почетный знак «Заслуженный работник промышленности Челябинской области».
После официальной части торжеств состоялся концерт Олега Газманова. праздничный день завершился фейерверком.