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Алексей Текслер поздравил магнитогорцев с Днем металлурга

Губернатор приехал на праздник в Магнитогорск.

Источник: Пресс-служба губернатора

Губернатор Алексей Текслер поучаствовал в праздновании Дня города и Дня металлурга в Магнитогорске. Глава региона открыл торжество на арене «Металлург», поздравив горожан и поблагодарил работников ММК за труд.

— Новые производства будут помогать не только комбинату, но и всей нашей стране развиваться, — отметил Алексей Текслер.

Губернатор также вручил государственные и региональные награды сотрудникам Магнитогорского металлургического комбината. Среди наград — медали «Трудовая доблесть Южного Урала» и почетный знак «Заслуженный работник промышленности Челябинской области».

После официальной части торжеств состоялся концерт Олега Газманова. праздничный день завершился фейерверком.