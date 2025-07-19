Президент Сирии на переходный период объявил о прекращении огня в Эс-Сувейде

«Учитывая сложную ситуацию, в которой оказалась страна, стремясь сберечь жизни сирийцев, сохранить территориальную целостность Сирии и безопасность ее народа, а также руководствуясь национальными интересами и гуманитарными соображениями, президент Сирийской Арабской Республики объявляет о немедленном и всеобъемлющем прекращении огня», — сказано в сообщении пресс-службы.