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Президент Сирии на переходный период объявил о прекращении огня в Эс-Сувейде

В провинции произошли столкновения между ополченцами и силами самообороны горцев-друзов.

Источник: Reuters

БЕЙРУТ, 19 июля. /ТАСС/. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа объявил о немедленном введении режима прекращения огня в провинции Эс-Сувейда, где произошли столкновения между ополченцами и силами самообороны горцев-друзов.

«Учитывая сложную ситуацию, в которой оказалась страна, стремясь сберечь жизни сирийцев, сохранить территориальную целостность Сирии и безопасность ее народа, а также руководствуясь национальными интересами и гуманитарными соображениями, президент Сирийской Арабской Республики объявляет о немедленном и всеобъемлющем прекращении огня», — сказано в сообщении пресс-службы.