«Можно поздравить»: исполняющий обязанности ректора КФУ о санкциях ЕС

И добавил, что ему все равно. «Какая реакция от меня должна быть? Если люди сходят с ума, то я им никак не помогу. Там нужен психиатр, по-видимому, или еще более серьезные специалисты для того, чтобы у них мозги встали на место», — добавил руководитель университета.