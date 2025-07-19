«Можно поздравить»: исполняющий обязанности ректора КФУ о санкциях ЕС

«Поздравить, конечно», — сказал Курьянов в ответ на вопрос, следует ли ему адресовать поздравления или посочувствовать. — Значит, мы все делаем правильно".
И добавил, что ему все равно. «Какая реакция от меня должна быть? Если люди сходят с ума, то я им никак не помогу. Там нужен психиатр, по-видимому, или еще более серьезные специалисты для того, чтобы у них мозги встали на место», — добавил руководитель университета.
По его мнению, единственной реакцией любого крымчанина на случившееся может быть продолжение работы, которая ведется.
Спокойно работаем дальше и все. Делаем свое дело. Я всем желаю того же. Спокойно реагировать и идти дальше по выбранной дороге.
Новые санкции запрещают транзакции с 22 российскими банками, включая Т-Банк, Яндекс Банк и Озон Банк, а также с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и его дочерними компаниями.
О согласовании нового, 18-го пакета санкций против РФ, сообщалось накануне.