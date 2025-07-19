«Платформу DA» исключили из блока «Вместе»: лидеры партии пойдут на выборы с PAS

Исключение «Платформы DA» объяснили нарушением регламента блока: два члена этого политформирования присоединились к избирательному списку правящей партии, а значит они сложили свои полномочия.
По нашему мнению, обезглавливание проевропейских политических партий со стороны PAS — ошибочная стратегия, которая приведёт к разделению и распылению проевропейских голосов. «Каннибализация» проевропейского списка не может способствовать победе подлинно проевропейских сил на этих парламентских выборах.
Реакция в обществе на решение «Платформы DA».
Сначала в сети появились слухи, что «Действие и солидарность» (PAS) и «Платформа DA» создадут блок. Затем в соцсетях опубликовали аудиозапись якобы с партийного заседания PAS, где лидер партии Игорь Гросу зачитывает партийный список и места 42 и 47 обозначены как «ожидается ответ платформы».
Позже лидер «Платформы DA» сообщила, что приняла предложение PAS: председатель платформы Дину Плынгэу согласился баллотироваться по спискам правящей партии. Кроме того, Плынгэу сообщил, что платформа не будет участвовать в выборах.
Бывший лидер и основатель Платформы «ДА» Андрей Нэстасе назвал «издевательством» включение двух (https://t.me/rusputnikmd_2/12720) членов этого формирования в предвыборный список PAS. «Сегодня из того, что осталось от Платформы “ДА”, два места выпрашиваются в обмен на достоинство. Два места, 42-е и 47-е в списке PAS, — это издевательство над теми, кто боролся за идеалы, а не за должности. Решение, которое означает не союз, а уход. Это не стратегия, а капитуляция. Это не компромисс, а моральное предательство», — заявил Нэстасе.
Депутат Олеся Стамате считает, что такой ход со стороны PAS — это уничтожение проевропейских правых.
Вместо того, чтобы укреплять партии, с которыми она могла бы сформировать большинство, PAS предпочитает закулисные игры. Разделяй и властвуй — вот их настоящая стратегия. Большие обещания, маленькие дела. Там, где нужны были коалиции и доверие, PAS бросила «кость» и посеяла разочарование.
Она считает, что в отсутствие результатов правящая партия перешла к шоу, именно этим объясняется включение в избирательный список артистов и спортсменов.
Политолог Александр Кориненко назвал выделенные места для «Платформы DA» в пятой десятке списка — унизительной подачкой.
Такая «коалиционность» больше напоминает милостыню, чем честное партнёрство. Но зато красиво можно будет сказать на дебатах: «Мы открыты к сотрудничеству!».
По его словам, на этих выборах PAS делает ставку не только на лояльность своих кандидатов, но и на медийность.