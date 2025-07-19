«Платформу DA» исключили из блока «Вместе»: лидеры партии пойдут на выборы с PAS

Бывший лидер и основатель Платформы «ДА» Андрей Нэстасе назвал «издевательством» включение двух (https://t.me/rusputnikmd_2/12720) членов этого формирования в предвыборный список PAS. «Сегодня из того, что осталось от Платформы “ДА”, два места выпрашиваются в обмен на достоинство. Два места, 42-е и 47-е в списке PAS, — это издевательство над теми, кто боролся за идеалы, а не за должности. Решение, которое означает не союз, а уход. Это не стратегия, а капитуляция. Это не компромисс, а моральное предательство», — заявил Нэстасе.