В. Федорищев провел совещание с вице-губернаторами и назначил главу своей администрации

В правительстве Самарской области произошли кадровые перестановки. Об этих решениях Вячеслав Федорищев сообщил в своих соцсетях.
Глава региона опубликовал в своем телеграм-канале пост по итогам совещания с участием вице-губернаторов и зампредов вечером 18 июля. На заседании, на котором обсудили 5-летнюю программу развития региона и поставленные президентом России задачи, объявили о новых кадровых назначениях.
Теперь руководить администрации губернатора будет Антон Емельяненко, который сменил на этом посту Дмитрия Яковлева. Вячеслав Федорищев также уточнил, какие задачи поставлены перед назначенным чиновником.
«Антону Андреевичу поставил четкий KPI — оптимизировать госаппарат, но не ради сокращений, а ради качества», — сообщил Вячеслав Федорищев.
При этом Дмитрий Яковлев сохранил должность вице-губернатора и теперь сконцентрируется на спорте и строительстве. В том числе это касается подготовки международного форума «Россия — спортивная держава», который пройдет в Самаре в ноябре.
По словам губернатора, Яковлеву удалось сформировать команду администрации и наладить межведомственное взаимодействие. На следующем этапе облправительство планирует сформировать сильный кадровый резерв как для региональных, так и муниципальных властей.
Также губернатор объявил о начале перехода к одноуровневой системе местного управления. Вячеслав Федорищев уточнил, что в Самарской области будут внедрять успешные практики других регионов, который сейчас начнут изучать.
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