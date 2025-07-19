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Лукашенко сказал, кто должен работать, как пчелки в Беларуси

Лукашенко обратился к чиновникам и сказал, кто должен работать, как пчелки.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время селекторного совещания по вопросам, касающимся уборочной компании, которое состоялось 18 июля, сказал, кто должен работать в Беларуси как пчелки. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

Александр Лукашенко обратился к уполномоченным представителям президента по областям Беларуси, сказав:

— Это касается всех уполномоченных. И если вы думаете, что вы поехали, поездили по области и, не дай бог, еще в телевизоре засветились — я это вижу. Вы думаете, что это все? Ребята, я много раз был уполномоченным внизу, — заявил президент Беларуси.

Глава государства подчеркнул, что ему известно, как работают уполномоченные:

— Приехал, отметился там. Раньше в советские времена еще договаривались с руководителем, что он как-то этого уполномоченного поддержит. Вот он тут побыл, кто-то еще, кто умел выпивать, еще самогона там вечером маханули с руководителем. Я это все знаю, — подчеркнул Александр Лукашенко.

По его словам, уполномоченные находятся на более высоком уровне и отвечают за страну нее меньше, чем президент. Глава государства заметил: если поручен какой-то конкретный участок, уполномоченные не должны ездить просто так и ходить, как президент.

— На вас по-другому люди смотрят. Вы не обладаете той властью, что президент. Вас там люди не ждут, как президента… Поэтому вы должны работать, как пчелки вместе с губернатором, председателем райисполкома на местах. Помогать, если нужно. Просто так не едьте! — акцентировал внимание президент Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал ситуацию с воровством на местах: «Что только можно, то и воруют».

Тем временем Лукашенко сказал белорусской милиции железно пресечь принципиальный вопрос: «Закручивайте на всю катушку».

Также Лукашенко сказал, что надо быстро сделать в Беларуси.

А еще Лукашенко принял допмеры по обеспечению войск Беларуси в военное время.

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