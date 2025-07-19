Лукашенко сказал, кто должен работать, как пчелки в Беларуси

— Это касается всех уполномоченных. И если вы думаете, что вы поехали, поездили по области и, не дай бог, еще в телевизоре засветились — я это вижу. Вы думаете, что это все? Ребята, я много раз был уполномоченным внизу, — заявил президент Беларуси.