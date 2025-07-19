Киев получил большую часть танков Abrams от крупного донора не из НАТО

Осенью прошлого года The Sydney Morning Herald писала, что Украина вскоре может получить от Австралии американские Abrams. Речь шла о списанных летом 59 танках, которые никогда не использовались в боевых действиях и будут заменены более новыми моделями. Они были куплены за $550 млн в 2004 году.