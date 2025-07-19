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Два года мандату башкана Гагаузии: от инаугурации до давления со стороны властей

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. Башкан Гагаузской автономии Молдовы Евгения Гуцул подвела итоги двух лет работы: «Сила народа — в единстве».

Источник: Sputnik.md

Два года назад, 19 июля 2023 года, я с гордостью принесла присягу на верность гагаузскому народу. С этого дня начался новый этап в жизни нашей автономии — этап перемен, развития и подлинной заботы о каждом жителе.

отметила она

Среди ключевых достижений команда башкана называет реализацию масштабных инфраструктурных проектов, строительство более 100 километров дорог и брусчатки, запуск парка отдыха GagauziyaLand, а также системную поддержку пенсионеров, педагогов и ветеранов.

По словам Гуцул, около 30 тысяч жителей региона ежемесячно получают финансовую помощь за счёт внебюджетных источников. Кроме того, ей удалось восстановить экспорт гагаузской продукции в Россию и усилить сотрудничество с Турцией.

Она также заявила об успешной отмене «дискриминационных» поправок в Налоговый кодекс через Конституционный суд и росте собственных доходов бюджета автономии. Были профинансированы десятки социальных проектов, охватывающих школы, больницы и культурные учреждения.

Гуцул считает, что её арест накануне выборов не случаен: «Наш успех слишком неудобен для правящей партии PAS. Ведь Гагаузия доказала: развиваться можно без внешнего диктата, без кредитной кабалы и грантовой зависимости».

Избрание Гуцул и попытка отмены выборов

Евгения Гуцул баллотировалась на должность башкана от партии «Шор». Она одержала победу, получив во втором туре голосования 52,34% голосов.

Кишинев не устроили результаты выборов и уже после голосования полиция Молдовы вторглась в ЦИК автономии и изъяла бюллетени и списки избирателей. Документы силовики выносили ночью под неодобрительные крики местных жителей.

Недовольные жители Гагаузии, а также депутаты парламента и мэры городов автономии вышли на протест против действий силовиков с требованием к Кишиневу не вмешиваться в выборы региона.

Официальной причиной вторжения назвали уголовное дело «о подкупе избирателей». ЦИК в Кишинёве заявлял, что кандидаты в главы автономии получали пожертвования, превышающие допустимый размер, установленный молдавскими нормами. Но у ЦИК Гагаузии свои инструкции, в которых размеры пожертвований не регулируются.

️Кишинёв на это заявлял, что по статусу автономии её законы не должны противоречить законам Молдовы.

В ответ на действия Кишинева в Комрате провели экстренное заседание Народного собрания Гагаузии для досрочного утверждения Гуцул главой автономии, где нардепы единогласно проголосовали за поддержку Гуцул как законного башкана автономии.

Запрет партии «Шор» и отказ признания мандата Гуцул

Политическая партия «Шор» была объявлена в Молдове неконституционной уже в июне 2023 года. По решению Конституционного суда, партия «Шор» была объявлена распущенной. Одной из причин запрета назвали «незаконное финансирование партии».

Под этим предлогом президент Майя Санду отказалась подписывать указ о включении новоизбранного башкана в состав правительства Молдовы, как это предусматривает закон.

Пока она работает на преступную группировку, я не могу подписать такой указ. Если бы она стала представлять интересы граждан, порвала бы с преступной группировкой, тогда была бы другая ситуация. Но сейчас у нас есть доказательства — у меня, у вас, прокуратуры — все знают, что этим человеком руководит Шор. Лицо, входящее в преступную группу, не может быть членом правительства.

заявляла Майя Санду для СМИ

Также никто из представителей официальных властей не посетил инаугурацию нового башкана Гагаузии.

Вероника Драгалин и Василий Плеван открыто предложили мне закрыть уголовное дело, в котором я фигурирую в качестве члена команды партии «Шор» и по которому у меня проходили обыски и происходило давление на мою семью, также как и на других членов нашей команды, в обмен… В обмен на то, чтоб я отказалась от должности башкана Гагаузии. Также мне предложили оклеветать моих коллег, очернить их, дать неправдивые показания на них, и тогда, и в случае, в первую очередь, моего отказа от функции главы Гагаузии, мое дело закроют.

отметила Гуцул

Уголовное дело и арест

Уголовное дело против башкана Гагаузии Евгении Гуцул было передано в суд весной 2024 года. Ей предъявили обвинение в незаконном финансировании избирательной кампании с получением денег из-за рубежа, а также позднее вменили Гуцул координацию антиправительственных протестов и подкуп их участников.

Меня допрашивали около двух часов, мне предъявили обвинение. Все лица, которые причастны к данному делу, которое было четко по указанию Майи Санду и правящей партии, установлены, все правоохранительные органы ответят за такое давление, партия PAS не вечна.

заявила Гуцул

Заседания суда продолжались весь остаток 2024 года, а в конце марта 2025 года башкана Гагаузии задержали в аэропорту при попытке вылететь в Стамбул для участия в конференции СМИ. Гуцул задержали на 72 часа, а затем продлили арест на 20 суток. Все это время башкан провела в СИЗО. Затем Евгению Гуцул перевели под домашний арест, под которым она находится по настоящее время.

Вынесение приговора в отношении Гуцул запланировано на 4 августа.

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