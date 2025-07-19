Два года мандату башкана Гагаузии: от инаугурации до давления со стороны властей

Вероника Драгалин и Василий Плеван открыто предложили мне закрыть уголовное дело, в котором я фигурирую в качестве члена команды партии «Шор» и по которому у меня проходили обыски и происходило давление на мою семью, также как и на других членов нашей команды, в обмен… В обмен на то, чтоб я отказалась от должности башкана Гагаузии. Также мне предложили оклеветать моих коллег, очернить их, дать неправдивые показания на них, и тогда, и в случае, в первую очередь, моего отказа от функции главы Гагаузии, мое дело закроют.