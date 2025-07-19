Новые дороги и школа: Алексей Текслер осмотрел важные для Магнитогорска объекты

В эту поездку губернатор оценил результаты строительства нескольких важных для муниципалитета объектов в южной части города. Именно на юге Магнитогорск в последние годы активно прирастает новыми микрорайонами. И не секрет, что для комфортной жизни нужна инфраструктура. В первую очередь — дороги. Свой визит Алексей Текслер начал именно с осмотра двух новых участков.
Первый — продление улицы 50-летия Магнитки от шоссе Западного до улицы Татьяничевой. Этот четырехполосный отрезок протяженностью более 1,2 километра уже готов: здесь уложен асфальт, обустроена ливневая канализация, есть тротуар с велодорожкой, обновлено уличное освещение, нанесена разметка, установлены остановочные комплексы.
Второй участок — автодорога по улице Радужной, которая по сути скоро соединит Западное шоссе с проспектом Карла Маркса. Ее также строят четырехполосной с обустройством всех необходимых элементов — наружным освещением, светофорами, остановками и тротуарами. По словам главы города Сергея Берникова, магистраль появилась с учетом градпотенциала и даст магнитогорцам новые возможности переезда из одной части города в другую, минуя центральные проспекты.
Поинтересовался Алексей Текслер о том, когда будет построен перекресток проспекта Карла Маркса и улицы Радужная. Планируется, что его сделают до конца строительного сезона текущего года.
— Мы на протяжении последних лет готовим здесь дорожную инфраструктуру, и дальше сюда подтягиваются инвесторы и идет непосредственно жилищное строительство. Первая улица — 50-летия Магнитки, которая входит в большой район жилстроительства, этой дороги не хватало, и я очень рад, что этот проект завершен в этом году. А улица Радужная и весь участок дорог — Зеленый Лог, Тевосяна и примыкание к Карла Маркса — все это идет в рамках градостроительного плана развития Магнитогорска. Большой градостроительный потенциал здесь, а улицы, которые мы строим и дают импульс для жилой застройки, — резюмировал Алексей Текслер.
Там же, в южной части города, осмотрели новую школу в 147 микрорайоне на 1224 места. В здании разместили филиал школы No54. Она уже готова и откроет двери для учеников 1 сентября. Набор в новое образовательное учреждение уже ведется, и по словам директора, записано уже порядка 600 человек.
На территории школы есть большой спортивный кластер — футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, площадки для игровых видов спорта. Осматривая их, Алексей Текслер подчеркнул, что вся эта зона должна использоваться не только в урочное время, то есть на уроках физкультуры, а еще и для дополнительных занятий: дать возможность заниматься секциям и проводить здесь соревнования районного уровня.
Школу возвели по казанскому проекту. В ней несколько этажей. Для учащихся начальных классов предусмотрен обособленный блок с 20 учебными классами и шестью специализированными кабинетами.
Новая школа поражает и красивыми интерьерами, и технической оснащенностью. Для таких учеников среднего и старшего звена обустроили 40 учебных классов, а для изучения таких предметов, как физика, химия, биология, например, оборудованы кабинеты с современными лабораториями. Например, Алексею Текслеру показали кабинет по труду и домоводству. Здесь для детей даже поставили полноценных кухонный гарнитур, с плитой, столешницами, посудой. Осматривая его, глава региона поделился случаем из другой школы.
— Я начал спрашивать: умеете ли лепить пельмени. А некоторые даже удивились, что их лепят, все же обычно покупают готовые. Некоторые даже физические не умели этого делать. И я поручил учителям тогда, покажите девочкам, как лепить пельмени. Помните, как мы раньше в детстве садились по выходным всей семьей лепить пельмени. И потом уже позже мне рассказали, что детям это дело так понравилось, что они начали дома заставлять родителей пельмени лепить, — рассказал Алексей Леонидович.
В новой школе построили большой спортивный блок: два просторных зала, бассейн сразу с двумя чашами (одна — большая с 25-метровыми дорожками, вторая — малая). Здесь есть также большая столовая на 550 мест с пищеблоком, актовый зал.
Школьники смогут заниматься в театральной студии, кабинете хореографии, студии звукозаписи и телестудии. Продумали здесь и систему безопасности: на территорию школы можно попасть только, пройдя контрольно-пропускной пункт, а внутри здания установлены десятки видеокамер.
Во время посещения одного из учебных кабинетов Алексей Текслер подчеркнул, что для современных школьников важно создать такую систему образования, чтобы они после школы не уезжали в другие регионы, а поступали в вузы Челябинской области, в том числе в МГТУ им. Г. И. Носова. Губернатор отметил, что во время своего визита в Магнитогорск Владимир Путин согласовал строительство научно-инженерного центра при магнитогорской альма-матер.
— Это важно. Плюс, в Челябинске строим кампус, новый современный университет. Поэтому надо ориентировать талантливых детей оставаться в регионе", — подчеркнул он.
Также представители школы в свою очередь попросили открыть на базе филиала школы No 54 губернаторский инженерный класс. Алексей Текслер напомнил, что сейчас в регионе уже есть 177 таких классов, но заметил, что с такой материально-технической базой можно открыть его и в этом учреждении.
Во время осмотра школы губернатор также пообщался с несколькими мамами будущих первоклассников.
— У нас молодой, перспективный район, в котором мы мечтали жить. И, слава Богу, появилась школа в шаговой доступности для детей, особо младшего школьного возраста. Это был определяющий фактор для выбора места жительства, долго не было возможности это сделать. Спасибо за осуществление нашей мечты! — поделилась впечатлениями одна из родительниц.
Алексей Текслер в свою очередь заметил, что эта школа — полноценное образовательное пространство, и все последующие учреждения в регионе уже будут строить, основываясь на полученном здесь опыте.
— Сегодня Магнитогорск динамично развивается, и руководство города, и руководство области, мы уделяем большое внимание этому вопросу, — подвел итог Алексей Текслер.
Отметим, что рабочий визит завершился участием в торжественном праздничном мероприятии в честь Дня города и Дня металлургов.