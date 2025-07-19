Новые дороги и школа: Алексей Текслер осмотрел важные для Магнитогорска объекты

— Мы на протяжении последних лет готовим здесь дорожную инфраструктуру, и дальше сюда подтягиваются инвесторы и идет непосредственно жилищное строительство. Первая улица — 50-летия Магнитки, которая входит в большой район жилстроительства, этой дороги не хватало, и я очень рад, что этот проект завершен в этом году. А улица Радужная и весь участок дорог — Зеленый Лог, Тевосяна и примыкание к Карла Маркса — все это идет в рамках градостроительного плана развития Магнитогорска. Большой градостроительный потенциал здесь, а улицы, которые мы строим и дают импульс для жилой застройки, — резюмировал Алексей Текслер.