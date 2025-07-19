Иран пригрозил обогащением урана выше уровня 60% из-за санкций

В июне Иран допустил возможность отказа от выполнения обязательств по ДНЯО. На этой неделе СМИ сообщили, что США и Израиль обсуждают возможность возобновления ударов по ядерной инфраструктуре Ирана в случае, если тот откажется от новых переговоров. Повод рассматривать силовой вариант дают полученные Вашингтоном разведывательные данные. Согласно этим сведениям, как минимум два объекта иранской ядерной инфраструктуры не были полностью выведены из строя американскими бомбардировками в ночь на 22 июня.