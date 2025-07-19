Андрей Бочаров поручил благоустроить историческую часть Волгограда

Ход благоустройства улицы Мира и реконструкции сквера Симбирцева в центре Волгограда оценил глава региона Андрей Бочаров. Он побывал на месте проведения работ вместе с мэром Владимиром Марченко.
Здесь у памятника Григорию Засекину будет обустроен еще один фонтан в дополнение к каскаду уже действующих. Губернатор поставил задачу завершить основную часть работы на этой территории до 9 мая 2026 года.
«Задача сложная и по исполнению, и по объему финансовых ресурсов. Но важная. Будет создана современная рекреационная территория, объединяющая ансамбль улиц Мира и Краснознаменской, городской парк, сквер Строителей, Александровский сад, Аллею Героев и парк имени архитектора Василия Симбирцева», — подчеркнул Бочаров.
Справка
Улицу Мира одну из первых восстановили в послевоенном Сталинграде, используя, по задумке архитектора Василия Симбирцева, нетипичную для современного Волгограда периметральную застройку. В 2024-м проект ее реконструкции был вынесен на всероссийское голосование за объекты благоустройства нацпроекта «Жилье и городская среда».