Майя Санду уверяет, что без голосования в Совете безопасности президент Молдовы не может продвигать свои решения, а бывший член Совбеза Олеся Стамати говорит, что голосований никогда не было: Кто из них врет

— В Совете безопасности члены голосуют и если не будет большинства, президент не может решения продвигать, — уверяла Майя Санду два месяца назад в отношении расширения полномочий ВСБ.
— Я не помню, чтобы в совете безопасности были голосования вообще, — поправляет президентку экс-член совбеза, депутат парламента Олеся Стамате.
Похоже, что не врать Майя Санду уже не может.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Майю Санду превращают в «матерь нации»: Из президента Молдовы вовсю лепят образ непогрешимости, святости, чистоты и девственности.
В общем-то, не совсем это получается, даже скажем прямо, совсем не удается (далее…).
На Центральном рынке Кишинева появился российский виноград по 150 леев за кило: «Когда я его рекламирую, как виноград от Путина, сразу раскупают!».
Корреспондент «КП» в Молдове отправился на главный рынок столицы, чтобы узнать, сколько стоят самые популярные летом продукты (далее…).
Зачем Молдове депутаты, которые только и умеет играть на скрипках, говорить и бороться на ковре: Выпустят из тюрем опасных преступников или по незнанию еще какой закон примут — и поставят под угрозу жизни людей.
По словам Гросу, депутаты не обязаны писать законы — этим пусть занимается «бюрократия» (далее…).