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Майя Санду уверяет, что без голосования в Совете безопасности президент Молдовы не может продвигать свои решения, а бывший член Совбеза Олеся Стамати говорит, что голосований никогда не было: Кто из них врет

Майя Санду и Олеся Стамате — кто-то из них лукавит.

Источник: Комсомольская правда

— В Совете безопасности члены голосуют и если не будет большинства, президент не может решения продвигать, — уверяла Майя Санду два месяца назад в отношении расширения полномочий ВСБ.

— Я не помню, чтобы в совете безопасности были голосования вообще, — поправляет президентку экс-член совбеза, депутат парламента Олеся Стамате.

Похоже, что не врать Майя Санду уже не может.

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