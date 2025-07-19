Рада Украины может смягчить ограничения на выезд мужчин из страны

По его словам, вопрос возможного смягчения ограничений на выезд мужчин 18−24 лет за границу рассматривается в том числе на уровне комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороне и разведке.
«Депутаты должны выработать соответствующий механизм… Какой механизм будет найден — я буду ждать ответа от комитета, потому что они работают. Отдельные члены комитета работают над этими инициативами относительно либерализации», — сказал Стефанчук в видео, опубликованном в Telegram-канале телеканала «Новости Live».
Украинский юрист Юрий Танасийчук 13 июля сообщал, что автоматическая система постановки мужчин на воинский учет заработала на Украине, теперь всех молодых парней 17−25 лет без исключения заносят в базы военкоматов.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.
Весной 2024 года Зеленский подписал закон, по которому мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям в Киеве предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.
Закон об усилении мобилизации, вступивший в силу на Украине 18 мая 2024 года, предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в «электронном кабинете призывника». Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой «вручения» повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.