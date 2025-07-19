ЕС заявил о новых санкциях против восьми предприятий ВПК Беларуси

В заявлении сказано, что восемь учреждений должны быть включены в список физических и юридических лиц, которые находятся под санкциями. В списке, в частности, указаны Белвнешпромсервис, конструкторское бюро «Беспилотные вертолеты», «Легмаш». Под ограничительные меры также попали предприятия «ОКБ ТСП», «Вистан», «Рухсервомотор», «БелОМО», «Лазерные приборы и технологии».