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ЕС заявил о новых санкциях против восьми предприятий ВПК Беларуси

ЕС ввел новые санкции, под которые попали восемь белорусских предприятий ВПК.

Источник: Комсомольская правда

ЕС заявил о новых санкциях против восьми предприятий военно-промушленного комплекса (ВПК) Беларуси. Подробности обнародовали постановлении Совета Евросоюза, опубликованного в «Официальном журнале ЕС», передает ТАСС.

В заявлении сказано, что восемь учреждений должны быть включены в список физических и юридических лиц, которые находятся под санкциями. В списке, в частности, указаны Белвнешпромсервис, конструкторское бюро «Беспилотные вертолеты», «Легмаш». Под ограничительные меры также попали предприятия «ОКБ ТСП», «Вистан», «Рухсервомотор», «БелОМО», «Лазерные приборы и технологии».

Ранее ЕС объявил о полном запрете транзакций с Беларусью в рамках санкций против РФ.

Тем временем МАРТ раскрыл детали схемы ИП, продававшего алкоголь в интернете и с доставкой по Беларуси.

Кроме того, МВД сделало важное заявление для водителей в Беларуси.

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