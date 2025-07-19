ЕС заявил о новых санкциях против восьми предприятий ВПК Беларуси

В заявлении сказано, что восемь учреждений должны быть включены в список физических и юридических лиц, которые находятся под санкциями. В списке, в частности, указаны Белвнешпромсервис, конструкторское бюро «Беспилотные вертолеты», «Легмаш». Под ограничительные меры также попали предприятия «ОКБ ТСП», «Вистан», «Рухсервомотор», «БелОМО», «Лазерные приборы и технологии».
Ранее ЕС объявил о полном запрете транзакций с Беларусью в рамках санкций против РФ.
Тем временем МАРТ раскрыл детали схемы ИП, продававшего алкоголь в интернете и с доставкой по Беларуси.
Кроме того, МВД сделало важное заявление для водителей в Беларуси.
Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.Читать дальше