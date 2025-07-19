На Кубе одобрили отмену ценза 60 лет для участия в выборах президента

Возрастной ценз был введен в 2019 году по предложению тогдашнего кубинского лидера Рауля Кастро «с целью содействия обновлению поколений». «В процессе разработки и утверждения проекта Конституции возрастной предел в 60 лет как максимальный возраст для занятия данной должности был включен по предложению самого команданте, основанному на его личном опыте, и на тот момент это казалось наиболее целесообразным вариантом», — напомнил в ходе заседания председатель ассамблеи Эстебан Ласо Эрнандес.