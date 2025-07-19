В Дании заявили о готовности разместить на территории предприятия ВПК Украины

Министр обороны Дании отметил, что размещение украинских оборонных предприятий на территории страны выгодно и для самой Дании, так как выпускаемые ими беспилотники будут поступать на вооружение и для датской армии. Для реализации этого проекта потребуются изменения в законодательстве Украины, разрешающие военное производство за рубежом, дополняет «Газета.Ru». Аналогичные правовые корректировки предстоит внести и датской стороне.