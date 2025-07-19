Минэкологии: создание «банка деревьев» несет коррупционные риски

Напомним, предложение о создании такого банка озвучил девелопер Мурад Назаров. Исследование Human Rights Watch Wild Money показывает, что в некоторых странах компенсационные посадки используются для прикрытия незаконной вырубки, отметили в ведомстве.
Некоторые представители строительного бизнеса проявляют циничную изобретательность в попытках обхода экологического законодательства. Один из ярких примеров — прибегать к химическим веществам, чтобы искусственно засушить деревья и затем легализовать их вырубку.
В ведомстве отметили, что подобную изобретательность девелопером нужно направлять на защиту экологии, а не обхода эконорм.
При этом мировой опыт показывает, что устойчивое строительство ориентируется на сохранении деревьев, а не на их вырубке и высадке новых растений.