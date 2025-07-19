Гуцул связала свой арест с политическим преследованием оппозиции

«Два года назад, 19 июля 2023 года, я с гордостью принесла присягу на верность гагаузскому народу… Сегодня я нахожусь под домашним арестом. Моё задержание накануне выборов — не случайность. Наш успех слишком неудобен для правящей партии “Действие и солидарность”. Ведь Гагаузия доказала: развиваться можно без внешнего диктата, без кредитной кабалы и грантовой зависимости», — отметила Гуцул в посте, в котором подводятся итоги ее двухлетнего руководства регионом.