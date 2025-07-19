Граждане Республики Молдова прекрасно видят всё, что делает Центральная избирательная комиссия. И я хочу сказать вам: такого захвата государства, как сегодня, у нас ещё не было. А вы — инструменты преступной группировки PAS. И часть из вас, не говорю про всех… но те, кто слепо исполняет указания, данные Гросу, Речаном и Санду, — знайте, в Республике Молдова никто не отменял Уголовный кодекс.