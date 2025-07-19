«Справедливые выборы»: у здания ЦИК проходит митинг в поддержку блока «Победа»

Они проводят акцию в поддержку регистрации блока для участия в парламентских выборах. В эти минуты проходит заседание ЦИК, на котором рассматривают вопрос о регистрации блока.
Участники протеста выступили с жесткой критикой нынешней деятельности ЦИК, назвав его ангажированным правящей партии «Действие и солидарность» (PAS).
Призываем ЦИК не потакать нынешней власти, прекратить растаптывать законодательство и демократию! Нынешняя власть полностью узурпировала все ветви власти в нашей стране! Центральная избирательная комиссия, которая должна быть абсолютно независима, сегодня также находится под влиянием Майи Санду. Сегодня мы пришли сюда, чтобы поддержать Блок «Победа» и пять политических партий, входящих в этот блок. Сегодня мы требуем и просим справедливости. Мы хотим, чтобы сотни тысяч граждан были услышаны!
На заседании комиссии интересы блока представляет председатель партии «Шанс» Алексей Лунгу, а также лидер партии «Возрождение» и депутат Василе Боля.
Лунгу выступил с жёсткими обвинениями прямо во время заседания Центризбиркома.
По его словам, «более захваченного государства, чем сегодня, Республика Молдова ещё не была».
Граждане Республики Молдова прекрасно видят всё, что делает Центральная избирательная комиссия. И я хочу сказать вам: такого захвата государства, как сегодня, у нас ещё не было. А вы — инструменты преступной группировки PAS. И часть из вас, не говорю про всех… но те, кто слепо исполняет указания, данные Гросу, Речаном и Санду, — знайте, в Республике Молдова никто не отменял Уголовный кодекс.