Трамп пригрозил уничтожить новые ядерные объекты Ирана

ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social пригрозил уничтожить новые ядерные объекты Ирана в случае их строительства.
«Все три ядерных объекта в Иране полностью разрушены и/или уничтожены. Потребовались бы годы, чтобы вернуть их в эксплуатацию, и, если бы Иран этого хотел, ему было бы гораздо выгоднее начать все заново, в трех разных местах, прежде чем эти объекты будут уничтожены, если он решит это сделать», — написал он.
В субботу официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи сообщил, что если санкционное давление продолжится, то Тегеран может выйти из договора о нераспространении ядерного оружия и начать обогащать уран выше уровня 60%.
Президент исламской республики Масуд Пезешкиан 2 июля приостановил сотрудничество с МАГАТЭ. Условием его восстановления в ИРИ назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и ученых-атомщиков Ирана.
В ночь на 13 июня Израиль инициировал широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной ядерной программы. Воздушным бомбардировкам подверглись атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Исламская республика отвергла все обвинения и начала ответную операцию, атаковав военные цели противника. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США: в ночь на 22 июня американцы поразили три иранских ядерных объекта — в Натанзе, Фордо и Исфахане.
Президент Дональд Трамп утверждает, что все они уничтожены и Тегеран не сможет их восстановить.
Вечером 23 июня Иран в ответ атаковал американскую базу Аль-Удейд в Катаре. За несколько часов до операции ИРИ предупредила о нейСоединенные Штаты через дипломатические каналы. Никто не пострадал. В ночь на 24 июня Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия. Тем не менее уже утром Израиль обвинил Иран в запуске ракеты и в ответ атаковал радар недалеко от Тегерана. ИРИ отвергла эти обвинения и подтвердила перемирие. Трамп обрушился с жесткой критикой на обе стороны конфликта, назвал удары Израиля по Ирану чрезмерными и потребовал соблюдать прекращение огня.