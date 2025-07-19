Трамп пригрозил уничтожить новые ядерные объекты Ирана

Вечером 23 июня Иран в ответ атаковал американскую базу Аль-Удейд в Катаре. За несколько часов до операции ИРИ предупредила о нейСоединенные Штаты через дипломатические каналы. Никто не пострадал. В ночь на 24 июня Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия. Тем не менее уже утром Израиль обвинил Иран в запуске ракеты и в ответ атаковал радар недалеко от Тегерана. ИРИ отвергла эти обвинения и подтвердила перемирие. Трамп обрушился с жесткой критикой на обе стороны конфликта, назвал удары Израиля по Ирану чрезмерными и потребовал соблюдать прекращение огня.