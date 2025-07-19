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Экс-главу спецслужбы Молдавии будут судить во Франции по делу о коррупции

КИШИНЕВ, 19 июл — РИА Новости. Бывшего руководителя Службы информации и безопасности Молдавии Виталия Пырлога, который также работал в структурах Интерпола, будут судить во Франции, ему инкриминируют создание коррупционной схемы по удалению данных из базы международной полицейской организации за многомиллионные взятки, сообщает румынский телеканал Realitatea.

Источник: AP Photo

Пырлог был арестован 15 июня в ОАЭ по международному ордеру, выданному Францией в январе 2025 года. В пятницу, 18 июля, бывшего руководителя спецслужбы экстрадировали в Париж. Пырлог обвиняется в организованном мошенничестве, использовании поддельных документов, торговле влиянием и взяточничестве.

«Бывшего директора молдавской спецслужбы, экстрадированного из ОАЭ, передали французским властям. Следствие установило, что Пырлог, занимавший пост председателя Комиссии по контролю досье Интерпола, помогал беглецам получить статус соискателя убежища в Молдавии для приостановки “красных уведомлений”. Среди потенциальных бенефициаров схемы называется француз Тарик Кербуси по прозвищу Бизон, разыскиваемый за поставку 3,3 тонн кокаина через итальянский порт в Марсель. Адвокат бывшего молдавского чиновника назвал незаконной выдачу ему ордера на арест, поскольку он сам ожидал повестку для допроса в соответствии с процедурами, предусмотренными международными конвенциями. По словам адвоката Эммануэля Марсиньи, его клиент не планировал скрываться, он отрицает свою вину», — отмечает телеканал.

Согласно расследованию, опубликованному агентством Блумберг в декабре 2024 года, Пырлог руководил схемой, посредством которой «красные уведомления» — международные оповещения о розыске — удалялись из базы данных Интерпола. Схема, предположительно, действовала в период с 2022 по начало 2023 года.

Следователи утверждают, что, пользуясь своим положением, Пырлог и его сообщники блокировали оповещения о десятках людей, разыскиваемых за серьезные преступления, включая финансовое мошенничество и незаконный оборот наркотиков. За свои действия группа получила миллионы долларов.

Антикоррупционная прокуратура Молдавии в июне прошлого года сообщила, что вместе с Францией участвовала в расследовании международного дела о коррупции. По данным совместного следствия, чиновники из Молдавии и других стран в обмен на крупные взятки в размере нескольких миллионов долларов помогали избежать преследования лицам, находящимся в международном розыске по запросу Интерпола.