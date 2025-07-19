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ЦИК Молдавии отказал блоку «Победа» в регистрации на выборы в парламент

КИШИНЕВ, 19 июл — РИА Новости. ЦИК Молдавии отказал оппозиционному блоку «Победа» в регистрации для участия в парламентских выборах 28 сентября.

Источник: РИА Новости

Ведомство приняло это решение большинством голосов. Основанием для отказа стали «нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства».

«После детального изучения предоставленных материалов комиссия пришла к выводу о невозможности регистрации данного избирательного объединения», — сказала глава ЦИК республики Анжелика Караман по итогам заседания.

Представитель «Победы» депутат Василий Боля назвал решение Центризбиркома политически мотивированным и заявил, что блок обжалует его.

В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом «борьбы с избирательной коррупцией». Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.

В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Лента.ру», сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокированы более сотни телеграм-каналов.