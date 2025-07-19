Бывший министр юстиции Молдовы и экс-глава СИБ оказался в центре громкого скандала: Французские силовики обвинили его в помощи преступникам, находящихся в международном розыске по линии Интерпола

Шутки кончились: бывший министр юстиции и экс-глава СИБ Виталий Пырлог оказался в центре скандала.
Французские правоохранители предъявили ему обвинения в деле, связанном с загадочным исчезновением розыскных ордеров Интерпола.
Речь идёт о незаконном удалении из базы уведомлений об аресте беглецов, находящихся в международном розыске. Теперь французская Фемида будет разбираться, как и почему ценные сведения, предназначенные для поимки преступников, вдруг исчезали из системы.
Сколько отставок ни давай, сколько ни сбегай, всё равно накажут. Поймают и накажут.
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