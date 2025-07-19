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ЦИК Молдавии не допустила оппозиционный блок «Победа» к выборам

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии не допустила к парламентским выборам оппозиционный блок «Победа». Об этом 19 июля сообщило агентство Sputnik Молдавия.

Источник: РИА "Новости"

«Центризбирком не зарегистрировал оппозиционный блок “Победа” для участия в парламентских выборах», — говорится в Telegram-канале агентства.

Решение приняли большинством голосов в ходе заседания. Основанием для отказа послужили нарушения в документообороте, а также несоответствие требованиям избирательного законодательства.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов вывели из зала заседания лидера партии «Шанс» Алексея Лунгу после словесной перепалки с руководством ЦИК. По данным Sputnik Молдавия, причиной конфликта стало содержание одной из частей постановления с упоминанием Приднестровья, сталинских репрессий и резонных подозрений.

В беседе с «Известиями» Лунга подчеркнул, что его партия в любом случае будет участвовать в политической жизни Молдавии, а также выразил мнение, что в республике остались инстанции, в которые можно обратиться на фоне отказа в регистрации на выборы.

«Они зря смеются над нами. Никто еще не аннулировал уголовный кодекс. А за убийство демократии нашей страны будут отвечать очень-очень строго по закону», — добавил он.

О планах подать документы на регистрацию на выборы пресс-служба блока «Победа» сообщила 13 июля. Уточнялось, что фракция намерена добиваться восстановления связей с РФ и развития сотрудничества с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), поскольку это «отвечает интересам Молдавии и отражает выбор большинства граждан».

До этого, 10 июля, глава Гагузии Евгения Гуцул согласилась возглавить список «Победы» на выборах в Молдавии. Она отметила, что в последние два года многое пережила и никто из молдавских политиков «за 30 лет такого не испытывал».