«В связи с трагическими событиями ребенок остался сиротой». МИД сообщил про возращение в Беларусь мальчика, которого намеревались скрыть в Караганде

МИД сообщил, что в Беларусь вернули мальчика-сироту, которого пытались скрыть в Караганде. Подробности озвучили БелТА в пресс-службе Министерства иностранных дел.
В ведомстве рассказали, что несовершеннолетний белорус проживал в Алматы вместе со своей мамой.
«В связи с трагическими событиями в мае 2025 года мальчик остался сиротой. Лица, которые присматривали за Дмитрием, предприняли попытки скрыться в городе Караганда», — акцентировали внимание в МИД.
Для поиска несовершеннолетнего посольство Беларуси в Казахстане обратилось за помощью в Министерство внутренних дел и Министерство просвещения Казахстана. Благодаря оперативной работе белорусских дипломатов и казахстанский коллег мальчика смогли найти 16 июня. Его поместили в специализированный детский дом «Шапагат», который расположен в Караганде.
В МИД отметили: консул посольства 18 июля, в пятницу, вместе со специалистами управления по образованию Полоцкого райисполкома забрали Дмитрия из детского дома, чтобы перевезти его в Беларусь.
В субботу, 19 июля, с маленьким белорусом в посольстве встретился Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане Алексей Богданов. Он поинтересовался у специалистов управления по образованию Полоцкого райисполкома про здоровье несовершеннолетнего, условиях пребывания, дальнейших планах, касающихся его устройства уже в Беларуси.
МИД сообщил, что в Беларусь вернули мальчика-сироту, которого пытались скрыть в Караганде. Фото: БелТА/МИД Беларуси.
Кстати, сбой в системе авианавигации произошел в соседней с Беларусью Польше.
Кроме того, синоптик Дмитрий Рябов назвал белорусам неутешительный прогноз с ливнями и шквалами с 21 по 27 июля: «Июль — самый грозовой месяц».