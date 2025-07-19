«В связи с трагическими событиями ребенок остался сиротой». МИД сообщил про возращение в Беларусь мальчика, которого намеревались скрыть в Караганде

В субботу, 19 июля, с маленьким белорусом в посольстве встретился Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане Алексей Богданов. Он поинтересовался у специалистов управления по образованию Полоцкого райисполкома про здоровье несовершеннолетнего, условиях пребывания, дальнейших планах, касающихся его устройства уже в Беларуси.