Президент Бразилии выступил против вмешательства США

Уточняется, что бразильский президент поддержал судей Федерального верховного суда республики, в отношении которых власти США ранее ввели визовые ограничения из-за продолжающегося судебного процесса над экс-лидером Бразилии Жаиром Болсонару, обвиненного в попытке госпереворота в конце 2022 года.
«Вмешательство одной страны в систему правосудия другой недопустимо и наносит ущерб основным принципам уважения между народами и суверенитета», — написал он.
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