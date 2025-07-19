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Президент Бразилии выступил против вмешательства США

Вмешательство США во внутренние дела других стран недопустимо. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на своей странице в социальной сети X.

Источник: Reuters

Уточняется, что бразильский президент поддержал судей Федерального верховного суда республики, в отношении которых власти США ранее ввели визовые ограничения из-за продолжающегося судебного процесса над экс-лидером Бразилии Жаиром Болсонару, обвиненного в попытке госпереворота в конце 2022 года.

«Вмешательство одной страны в систему правосудия другой недопустимо и наносит ущерб основным принципам уважения между народами и суверенитета», — написал он.

Ранее глава бразильского МИД Мауро Виейра заявил, что угрозы вторичными санкциями в отношении Бразилии за торговлю с Россией, которые ранее высказал генсекретарь НАТО Марк Рютте, неуместны. Он отметил, что Бразилия решает торговые вопросы «либо напрямую, либо в рамках ВТО».

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