Митингующие в Молдавии потребовали честных выборов

Ранее в субботу Центральная избирательная комиссия Молдавии шестью голосами за при трех воздержавшихся отказала в регистрации оппозиционному блоку «Победа» для участия в парламентских выборах. Основанием для отказа стали якобы нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства. Представитель блока «Победа» депутат Василий Боля назвал решение ЦИК Молдавии политически мотивированным и пообещал обжаловать его в суде.
«Требуем честные выборы!» — скандировали пикетчики у здания комиссии.
Митингующие настаивали на том, что выборы должны быть честными, а доступ к ним — равным для всех политических сил. Участники акции выразили несогласие с решением избирательной комиссии.
Акция протеста прошла мирно, без нарушений общественного порядка. Правоохранительные органы обеспечивали безопасность мероприятия.
Блок «Победа» объединяет четыре партии: «Возрождение», «Шанс», «Виктория», «Сила альтернативы и спасения Молдова». Политическое объединение выступает за восстановление отношений с Россией и интеграцию с ЕАЭС.
Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября 2025 года.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.