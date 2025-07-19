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Власти Молдовы испугались: Блоку «Победа» отказано в участии в парламентских выборах 28 сентября

Во время заседания ЦИК у стен центризбиркома прошел митинг протеста [видео]

Источник: Комсомольская правда

Центральная избирательная комиссия шестью голосами за и при трех воздержавшихся приняла постановление об отказе в регистрации блока «Победа» в качестве конкурента на парламентских выборах 28 сентября.

Заявку на регистрацию блока подали четыре партии: «Возрождение», «Шанс», «Виктория», «Сила альтернативы и спасения Молдова».

Во время заседания ЦИК у стен центризбиркома прошел митинг протеста.

«Требуем честные выборы!» — звучало на митинге.

Протестующие настаивали выборы должны быть честными, а доступ к ним — равным для всех политических сил.

Василий Боля: Мы не отступим и будем обращаться в судебные инстанции.

Представитель Блока «Победа» выступил перед митингующими у здания Центризбиркома:

Что можно сказать о ЦИК… Как говорят в народе: «ты ему про Фому, а он тебе про Ерёму». ЦИК, юстиция и правосудие вершатся не здесь — они решаются в других кабинетах. Но мы не отступим. Мы будем обращаться в судебные инстанции и сделаем всё возможное, чтобы добиться регистрации блока. Хочу сказать спасибо каждому, кто всё это время стоял здесь. Ваш голос был услышан. Те, кто был в президиуме, тоже его услышали — даже если сделали вид, что нет.

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В общем-то, не совсем это получается, даже скажем прямо, совсем не удается (далее…).

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