Власти Молдовы испугались: Блоку «Победа» отказано в участии в парламентских выборах 28 сентября

Что можно сказать о ЦИК… Как говорят в народе: «ты ему про Фому, а он тебе про Ерёму». ЦИК, юстиция и правосудие вершатся не здесь — они решаются в других кабинетах. Но мы не отступим. Мы будем обращаться в судебные инстанции и сделаем всё возможное, чтобы добиться регистрации блока. Хочу сказать спасибо каждому, кто всё это время стоял здесь. Ваш голос был услышан. Те, кто был в президиуме, тоже его услышали — даже если сделали вид, что нет.