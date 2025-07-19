Орбан: Венгрия не примет предложенный бюджет ЕС, так как он предполагает финансовую поддержку Украины

Глава правительства жестко заявил, что Венгрия никогда не примет бюджет ЕС, который направляет деньги в Украину и разоряет венгерских фермеров. «Я никогда не приму бюджет ЕС, который делает Венгрию уязвимой для шантажа. Я никогда не соглашусь с тем, что венгры будут получать причитающиеся им средства только в том случае, если подчинятся политике Брюсселя в поддержку войны, миграции и трансгендерной пропаганды. Было бы хорошо, если бы в Брюсселе усвоили венгерский ответ: “Никогда”, — написал Орбан на своей странице в Facebook.