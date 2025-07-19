Орбан: Венгрия не примет предложенный бюджет ЕС, так как он предполагает финансовую поддержку Украины

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Будапешт не примет предложенный Еврокомиссией проект бюджета Евросоюза на 2028−2034 годы, потому что он предусматривает выделение венгерских денег Киеву. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, информирует ТАСС.
Глава правительства жестко заявил, что Венгрия никогда не примет бюджет ЕС, который направляет деньги в Украину и разоряет венгерских фермеров. «Я никогда не приму бюджет ЕС, который делает Венгрию уязвимой для шантажа. Я никогда не соглашусь с тем, что венгры будут получать причитающиеся им средства только в том случае, если подчинятся политике Брюсселя в поддержку войны, миграции и трансгендерной пропаганды. Было бы хорошо, если бы в Брюсселе усвоили венгерский ответ: “Никогда”, — написал Орбан на своей странице в Facebook.
18 июля выступая в эфире радиостанции Kossuth, венгерский премьер заявил, что не только Будапешт, но и другие страны не поддержат проект нового семилетнего бюджета, потому что он подготовлен Еврокомиссией лишь для того, чтобы затащить Украину в ЕС. По его мнению, «этот бюджет разрушит Евросоюз».
Представляя 16 июля в Брюсселе проект бюджета на 2028−2034 годы в размере 2 трлн евро, Еврокомиссия сообщила, что Украине выделяется из него 100 млрд евро, то есть 5%. Однако Орбан заявил, что, по оценкам различных экспертных групп, по меньшей мере 20% заложенных в нем средств могут пойти на цели Украины, в том числе на финансирование процесса ее вступления в ЕС.
Венгерское правительство считает, что в таком виде документ не может рассматриваться как основа для переговоров. Будапешт призвал Брюссель отозвать и пересмотреть свой бюджетный план. Консультации стран ЕС по этому вопросу могут продолжаться до конца 2027 года. Для принятия очередного семилетнего бюджета требуется согласие всех членов сообщества. -0-