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Bloomberg: Зеленский идёт на кадровые перестановки ради Трампа

Владимир Зеленский проводит реорганизацию правительства Украины ради расположения американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Источник: Reuters

«Реорганизация кабинета министров, проведённая на этой неделе Зеленским, стала частью усилий по продвижению на позиции его сторонников, которые потенциально могут завоевать расположение Дональда Трампа», — говорится в статье.

По мнению журналистов, из-за «резкого поворота в политике Трампа» правительство Украины предприняло меры, чтобы «приспособиться к более благоприятным обстоятельствам».

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что у Зеленского нет контактов с местными украинскими властями.

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