Bloomberg: Зеленский идёт на кадровые перестановки ради Трампа

«Реорганизация кабинета министров, проведённая на этой неделе Зеленским, стала частью усилий по продвижению на позиции его сторонников, которые потенциально могут завоевать расположение Дональда Трампа», — говорится в статье.
По мнению журналистов, из-за «резкого поворота в политике Трампа» правительство Украины предприняло меры, чтобы «приспособиться к более благоприятным обстоятельствам».
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что у Зеленского нет контактов с местными украинскими властями.
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