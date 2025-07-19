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В Сумской области нашли наемников ВСУ из Колумбии и Бразилии

Представитель российских силовых структур сообщил агентству ТАСС, что в Сумской области на стороне ВСУ действуют наемники из Бразилии и Колумбии.

Представитель российских силовых структур сообщил агентству ТАСС, что в Сумской области на стороне ВСУ действуют наемники из Бразилии и Колумбии.

В сообщении отмечается, что эти наемники заключили контракт с 47-й отдельной механизированной бригадой (ОМБР) ВСУ.

Подтверждение было получено после публикацией украинскими ресурсами соответствующего видеоролика.

Ранее эту информацию сообщали российским силовикам и пленные украинские военнослужащие.

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