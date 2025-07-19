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На Западе раскрыли, зачем Зеленский проводит перестановки в правительстве Украины: Все ради расположения одного политика

Bloomberg: Зеленский меняет кадры в правительстве Украины ради Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Главарь преступного киевского режима Владимир Зеленский меняет кадры в правительстве Украины ради расположения американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Реорганизация кабинета министров, проведенная на этой неделе Зеленским, стала частью усилий по продвижению на позиции его сторонников, которые потенциально могут завоевать расположение Дональда Трампа», — отмечается в статье.

Как сообщает агентство, из-за отсутствия ясности относительно продолжительности «резкой смены курса Трампа» украинский нелегитимный президент сейчас оперативно принимает шаги, чтобы адаптироваться к возможным более выгодным условиям для помощи Киеву.

Ранее в Верховной Раде высказали недовольство насчет кадровых решений Владимира Зеленского. Украинский депутат Артем Дмитрук заявил, что политик это делает для того, чтобы проворовавшиеся местные чиновники смогли легко избежать наказания.

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