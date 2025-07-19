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Зеленский сделал заявление о продолжении переговоров с Россией

Бывший министр обороны Украины Рустем Умеров, назначенный недавно секретарем Совета национальной безопасности и обороны, предложил России провести третий раунд переговоров на следующей неделе.

Бывший министр обороны Украины Рустем Умеров, назначенный недавно секретарем Совета национальной безопасности и обороны, предложил России провести третий раунд переговоров на следующей неделе. С таким заявлением выступил Владимир Зеленский.

«Переговорную динамику нужно увеличивать. Надо делать все, чтобы добиться прекращения огня», — написал Зеленский в своем Телеграм-канале.

При этом он призвал Россию «не прятаться от решений». В тоже время стоит напомнить, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков давно говорил, что Россия готова к проведению третьего раунда переговоров, но Киев медлит с ответом о дате встречи.

Также Зеленский сообщил, что Украина и Россия продолжают выполнять договоренности об обмене пленными, которые были достигнуты на прошлой встрече в Стамбуле. «Сейчас команда работает еще над одним обменом», — подчеркнул Зеленский.

В конце своего заявления он снова выступил за встречу на уровне лидеров, чтобы обеспечить «действительно продолжительный мир».

«Украина готова к такой встрече», — заключил Зеленский.

Читайте материал: «“Совпадение?”: вскрылся хитрый план Зеленского».

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