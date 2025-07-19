Зеленский заявил о готовности Украины к новым переговорам с Россией

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что после завершения обмена телами погибших военнослужащих между Москвой и Киевом потребуется вернуться к вопросу о дате третьего раунда переговоров. Он подчеркнул, что обсуждение сроков следующей встречи станет следующим шагом после завершения этой процедуры.