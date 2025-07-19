Зеленский заявил о готовности Украины к новым переговорам с Россией

Украинская сторона направила России предложение о проведении очередного раунда переговоров уже на следующей неделе. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.
По его словам, инициатива исходит из стремления найти пути для урегулирования конфликта между государствами.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что после завершения обмена телами погибших военнослужащих между Москвой и Киевом потребуется вернуться к вопросу о дате третьего раунда переговоров. Он подчеркнул, что обсуждение сроков следующей встречи станет следующим шагом после завершения этой процедуры.