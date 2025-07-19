Трамп пригрозил уничтожить новые ядерные объекты в Иране

«Все три ядерных объекта Ирана были полностью разрушены и/или уничтожены [в результате ударов США 22 июня]. На то, чтобы восстановить их работу, ушли бы годы. Потребовались бы годы, чтобы вернуть их в эксплуатацию, и, если бы Иран этого хотел, ему было бы гораздо выгоднее начать все заново, в трех разных местах — ~прежде чем эти объекты будут уничтожены, если он решит это сделать~», — говорится в публикации главы Белого дома.