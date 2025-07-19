Зеленский сообщил о предложении России провести новый раунд переговоров

Напомним, что в мае и июне в Стамбуле прошли два раунда диалога РФ и Украины. Ключевыми итогами стали масштабные обмены пленными. В начале июля РФ передала Украине новое предложение по мирным переговорам через Турцию, но пока ответа от Киева не было. При этом на днях Зеленский поручил Умерову «активизировать переговорный трек».