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Зеленский сообщил о предложении России провести новый раунд переговоров

Рустем Умеров, недавно ставший секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины после ухода с поста министра обороны, предложил российской стороне провести очередной раунд переговоров на следующей неделе. С таким утверждением выступил Владимир Зеленский.

Источник: Life.ru

«Умеров доложил, что предложил российской стороне следующую встречу на следующей неделе. Переговорную динамику надо увеличивать. Надо делать всё, чтобы достичь прекращения огня», — написал экс-комик в соцсетях.

Он также заявил, что диалог с Москвой по обменам продолжается, и стамбульские договорённости выполняются. В настоящее время ожидается новый обмен.

Напомним, что в мае и июне в Стамбуле прошли два раунда диалога РФ и Украины. Ключевыми итогами стали масштабные обмены пленными. В начале июля РФ передала Украине новое предложение по мирным переговорам через Турцию, но пока ответа от Киева не было. При этом на днях Зеленский поручил Умерову «активизировать переговорный трек».