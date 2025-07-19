Зеленский сообщил о предложении России провести новый раунд переговоров

«Умеров доложил, что предложил российской стороне следующую встречу на следующей неделе. Переговорную динамику надо увеличивать. Надо делать всё, чтобы достичь прекращения огня», — написал экс-комик в соцсетях.
Он также заявил, что диалог с Москвой по обменам продолжается, и стамбульские договорённости выполняются. В настоящее время ожидается новый обмен.
Напомним, что в мае и июне в Стамбуле прошли два раунда диалога РФ и Украины. Ключевыми итогами стали масштабные обмены пленными. В начале июля РФ передала Украине новое предложение по мирным переговорам через Турцию, но пока ответа от Киева не было. При этом на днях Зеленский поручил Умерову «активизировать переговорный трек».